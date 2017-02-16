FA оштрафовала «Манчестер Сити» за нарушение антидопинговых правил на 35 тысяч фунтов

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Футбольная ассоциация Англии наказала «Манчестер Сити». Клуб заплатит штраф за нарушение антидопинговых правил.

Руководство «горожан» согласилось оплатить денежную сумму за наказание. Напомним, организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды. Сегодня FA вынесла вердикт: клуб из Манчестера заплатит 35 тысяч фунтов.

После 25 туров футболисты Хосепа Гвардиолы набрали очков.«МанСити» идет на втором месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport

 

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