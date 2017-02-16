FA оштрафовала «Манчестер Сити» за нарушение антидопинговых правил на 35 тысяч фунтов

Футбольная ассоциация Англии наказала «Манчестер Сити». Клуб заплатит штраф за нарушение антидопинговых правил.

Руководство «горожан» согласилось оплатить денежную сумму за наказание. Напомним, организация обвинила «Манчестер Сити» в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды. Сегодня FA вынесла вердикт: клуб из Манчестера заплатит 35 тысяч фунтов.

После 25 туров футболисты Хосепа Гвардиолы набрали очков.«МанСити» идет на втором месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport