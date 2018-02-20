FA не накажет Серхио Агуэро за потасовку после игры с «Уиганом»

Автор: Евгений Морозов 0

Серхио Агуэро

Футбольная ассоциация (FA) не будет наказывать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по итогам игры с «Уиганом» (0:1) в рамках Кубка Англии. По окончании матча на поле выбежали болельщики «латикс», и у одного из них случилась стычка с нападающим гостей.

Развитие потасовки между Агуэро и фанатом «Уигана» удалось пресечь благодаря вмешательству других игроков и тренеров.

Футбольная ассоциация изучила события минувшего вечера и проинформировала нападающего «Манчестер Сити», что не будет открывать разбирательство в его отношении.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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