FA не накажет Серхио Агуэро за потасовку после игры с «Уиганом»

Футбольная ассоциация (FA) не будет наказывать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по итогам игры с «Уиганом» (0:1) в рамках Кубка Англии. По окончании матча на поле выбежали болельщики «латикс», и у одного из них случилась стычка с нападающим гостей.

Развитие потасовки между Агуэро и фанатом «Уигана» удалось пресечь благодаря вмешательству других игроков и тренеров.

Футбольная ассоциация изучила события минувшего вечера и проинформировала нападающего «Манчестер Сити», что не будет открывать разбирательство в его отношении.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com