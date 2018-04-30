FA не будет дисквалифицировать Мохамеда Салаха до конца сезона АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не будет дисквалифицирован по итогам матча со «Сток Сити». Футбольная ассоциация Англии не стала рассматривать эпизод с участием египтянина.

Причиной возможного наказания футболиста мог стать эпизод в матче со «Сток Сити», в котором Салах отмахнулся от защитника соперников Бруно Мартинса Инди и попал ему рукой по голове.

Главный арбитр встречи Андре Марринер не увидел этого момента, однако согласно регламенту футбольная ассоциация Англии могла отдельно рассмотреть его и принять решение о наказании игрока. Отмечалось, что Салаху грозила трехматчевая дисквалификация, из-за которой он мог пропустить матчи с «Челси» и «Брайтоном», а также один матч в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Салах сыграл в 34 матчах, забил 31 голов и отдал 10 передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports