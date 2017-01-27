FA дисквалифицировала Арсена Венгера на 4 матча

Французский тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер получил наказание за свое поведение в матче с «Бернли». Об этом стало известно сегодня.

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизод с участием Венгера на последних минутах матча и решила дисквалификацировать его на 4 матча АПЛ. Также француз выплатит штраф в размере 25 тысяч фунтов. Напомним, после назначения 11-метрового удара в ворота «канониров» 67-летний специалист сначала начал обзывать линейного арбитра, а позже толкнул его.

Этот самый матч все же завершился победой «Арсенала» (2:1). На 98-ой минуте форвард лондонцев Алексис Санчес реализовал пенальти и добыл для своей команды победу.

Фото: Global Look Press

Источник: The FA