Френки де Йонг не перейдет в «Барселону»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Барселона» предприняла попытку договориться с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом по поводу трансфера. Но игрок может не перейти в каталонскую команду. 

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентами молодого футболиста. «Сине-гранатовые» подтвердили свою готовность выплатить за трансфер хавбека 75 млн евро. Но «Барселоне» так и не удалось уговорить де Йонга перейти в клуб.

Для полузащитника приоритетным вариантом является «ПСЖ». Также сообщается, что «Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Голландии футболист провел за «Аякс» 15 игр, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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