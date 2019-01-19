Френки де Йонг не перейдет в «Барселону»

«Барселона» предприняла попытку договориться с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом по поводу трансфера. Но игрок может не перейти в каталонскую команду.

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентами молодого футболиста. «Сине-гранатовые» подтвердили свою готовность выплатить за трансфер хавбека 75 млн евро. Но «Барселоне» так и не удалось уговорить де Йонга перейти в клуб.

Для полузащитника приоритетным вариантом является «ПСЖ». Также сообщается, что «Манчестер Сити» сделает предложение по трансферу игрока.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Голландии футболист провел за «Аякс» 15 игр, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo