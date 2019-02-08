Фил Джонс продлил контракт с «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Фил Джонс

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс намерен выступать за «красных дьяволов» и дальше. Англичанин продлил контракт с клубом. 

Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2023 года с опцией продления на еще один сезон.

«Это знак для игроков, что мы в них верим. Фил в «МЮ» уже очень давно. Он побеждал в АПЛ и выигрывал трофеи. Он знает, что нам нужно сделать, чтобы подняться в таблице», — заявил главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер.

Напомним, что Джонс перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел 11 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter «Манчестер Юнайтед»,официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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