Френки де Йонг: «Барселона» всегда была моей мечтой»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг рассказал, почему выбрал именно «Барселону». Футболист прокомментировал свое решение перейти в каталонский клуб.

«В первую очередь, я узнал о внимании ко мне «Барселоны» от своего агента, который общался с клубами. Когда интерес стал серьезным, в переговоры включился я. «ПСЖ» был хорошим вариантом, но «Барселона» всегда была моей мечтой. Я счастлив, что подписал с клубом пятилетний контракт. Если у меня все получится, то есть вероятность остаться в команде до конца карьеры, как Месси», — заявил хавбек.

Напомним, что де Йонг присоединится к «сине-гранатовым» со следующего сезона. О летнем переходе голландца в испанский клуб было объявлено 23 января.

Фото: Global Look Press

Источник: Hetkontakt.nl