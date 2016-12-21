Еженедельник «Футбол» запускает ежедневную почтовую рассылку с главными материалами дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Роналду

Привет! Мы каждый день стараемся, чтобы вам было приятно читать о футболе. Очередной шаг к этому – наша ежедневная почтовая рассылка. 

Почему надо подписаться

— Удобно. Всего одно письмо в день – и вы в курсе главных новостей прошедших суток.

— Быстро. Изучить содержимое рассылки можно всего за одну-две станции метро. Вам не нужно ничего искать и долго скроллить в поисках важного. Мы отберем все сами и пришлем вам в виде компактного дайджеста.

— Интересно. В рассылку к новостям мы добавляем главные тексты еженедельника «Футбол», которые нельзя пропустить.

Как подписаться

— Внизу любого материала на этом сайте есть специальное окно. Оно прямо под иконками соцсетей (кстати, подписывайтесь на нас и там, если еще не). Вот как это выглядит:

Рассылка

— В графу «Ваш адрес email» введите адрес вашей электронной почты.

— Нажмите «Подписаться!».

— Ура! Готово. Вы подписаны на лучшую утреннюю рассылку о футболе на русском языке.

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

Стивен Джеррард: «Суарес – лучший, с кем я играл в Ливерпуле»

Мирослав Клозе

Сальто вперед. Почему Мирослав Клозе может возглавить сборную Германии

Кубань объявила о расторжении контракта с Доринелом Мунтяну

Добавить комментарий

Войти с помощью: 