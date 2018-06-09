Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает на фотовыставку «Москва футбольная» в Гончаровский парк столицы

Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает жителей Москвы и гостей столицы на фотовыставку «Москва футбольная» в Гончаровском парке. Выставка приурочена к чемпионату мира-2018. Экспозиция открывается 9 июня, в субботу и продлится на протяжении месяца, до окончания ЧМ, финальный матч которого состоится 15 июля.

Легенды старого города. «Москва футбольная» — исторический путеводитель по столице

Вот уже больше ста лет футбол живет в столице России и завоевывает сердца ее жителей. На выставке использованы фотографии из книги «Москва футбольная» — исторического путеводителя по футбольной Москве. По ее улицам, где в начале прошлого века зарождались великие футбольные клубы России. По ее стадионам, где советская сборная доказывала свое право называться сильнейшей на континенте и пробивалась на победный чемпионат Европы 1960 года. По тем площадям, что до сих пор хранят память о великих футбольных легендах, и новым местам силы футбола, где сейчас создается новая история побед.

Столичный футбол. Как прошла презентация книги-путеводителя «Москва футбольная»



Как найти выставку «Москва футбольная»: Гончаровский парк расположен на улице Руставели, 7 стр.1, в районе метро Тимирязевская, Бутырская и Фонвизинская.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергея Дроняева

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