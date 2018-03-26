Встреча друзей! Еженедельник «Футбол. Хоккей» приглашает читателей на выставку «Спорт»

27–29 марта в Москве в парке «Сокольники» состоится международная выставка «Спорт»: здесь у нашего еженедельника вновь будет свой павильон. Мы приготовили разнообразные конкурсы, презентации, викторины и множество приятных сюрпризов. Приходите! Будет интересно!

Организаторами международной выставки, выступают Министерство спорта Российской Федерации и Департамент спорта и туризма города Москвы. Наш еженедельник по традиции является партнером мероприятия.

Ищите павильон номер 4, секция еженедельника «Футбол. Хоккей» на плане выставки «Спорт» под кодовым названием F6-1! Здесь вас будут ждать журналисты и сотрудники нашего издания, которые ответят на ваши вопросы. И вручат каждому посетителю подарки! Кроме того, во вторник и среду любой желающий сможет сразиться в FIFA 18 на PlayStation с чемпионом нашей редакции по компьютерному симулятору.

На выставке состоится презентация новой книги «Москва футбольная» — исторического путеводителя по столице, авторами которого являются журналисты еженедельника «Футбол. Хоккей»

Как добраться пешком до КВЦ Сокольники: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» располагается в пределах парка Сокольники, который находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Сокольники». Вход в парк бесплатный.

Как добраться на автомобиле: Заезд осуществляется через 3-й Лучевой просек. Стоимость въезда на территорию на автомобиле — 500 руб., на мотоцикле — 150 руб. Машину можно оставить на специально оборудованных паркингах, расположенных вблизи выставочных павильонов; для мотоциклов предназначена специальная парковка на 3-м Лучевом просеке.

Вход на выставку свободный! Время работы: 27 марта — с 10:00 до 18:00, 28 марта — с 10:00 до 18:00, 29 марта — с 10:00 до 15:00.

Подробнее о выставке «Спорт» можно узнать на официальном сайте.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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