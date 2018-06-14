Еженедельник «Футбол» представляет цикл авторских блогов, посвященных ЧМ-2018

На время чемпионата мира авторы еженедельника «Футбол» открывают блоги, где будут делиться впечатлениями, эмоциями и мыслями от турнира, а также максимально полно освещать его события. Нас ждут захватывающие путешествия, море эксклюзивной информации и, конечно, много-много футбола. Следите за ЧМ-2018 вместе с нами!

Представляем список блогов и авторов:

Сборная. LIVE — блог Андрея Вдовина, посвященный сборной России;

Забакланье — блог Никиты Котова об антураже, царящем в России во время ЧМ;

Хроники Героев 2018 — блог Антона Муша о главных звездах турнира;

Бундестур — блог Лидии Дидык о сборной Германии и всем, что с ней связано;

Туси, гуляй — блог Дмитрия Темникова об экзотических сборных, а также неформальных мероприятиях и уличных тусовках футбольных фанатов;

Из России по новому — блог Максима Михалко о том, как встречают ЧМ-2018 и его участников в разных городах России;

Фото: Еженедельник «Футбол»

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