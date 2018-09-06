Еженедельник «Футбол» открывает архив своих приложений: «Великие клубы» и «Великие сборные»!

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» на выставке «Спорт». Москва. КВЦ «Сокольники». 28 марта 2018 г.

На сайте ftbl.ru появилась страница архива. Здесь вы сможете найти приложения к еженедельнику «Футбол» — «Великие клубы» и «Великие сборные». Уже доступны все номера за 2007-й и 2009-й годы.

«Великие клубы»: «Реал», «Аякс», ЦСКА, «Рома», «Зенит», «Ливерпуль», «Валенсия», «Динамо», «Севилья», «Селтик», «Рейнджерс»

«Великие сборные»: СССР, Англия, Испания, Бразилия, Россия, Франция, Германия, Италия, Аргентина, Голландия, Венгрия, Югославия, Чехословакия

Напоминаем, что читать еженедельник «Футбол» вы можете в App Store и Google Play

Подписывайтесь на рассылку ftbl.ru — всё, что важно знать с утра — «Футбол утром». Для этого оставьте ваш е-mail в форме под этой новостью.

И на страницы еженедельника «Футбол» в социальных сетях:

Вконтакте

Facebook

Instagram

Twitter

Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Братья Березуцкие завершили карьеру, «Зенит» близок к подписанию нового защитника. Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Russia

Состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией, Игнашевич возвращается в сборную, «ПСЖ» и «Бавария» планируют обмен. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 