Еженедельник «Футбол» открывает архив своих приложений: «Великие клубы» и «Великие сборные»!

На сайте ftbl.ru появилась страница архива. Здесь вы сможете найти приложения к еженедельнику «Футбол» — «Великие клубы» и «Великие сборные». Уже доступны все номера за 2007-й и 2009-й годы.

«Великие клубы»: «Реал», «Аякс», ЦСКА, «Рома», «Зенит», «Ливерпуль», «Валенсия», «Динамо», «Севилья», «Селтик», «Рейнджерс»

«Великие сборные»: СССР, Англия, Испания, Бразилия, Россия, Франция, Германия, Италия, Аргентина, Голландия, Венгрия, Югославия, Чехословакия

Напоминаем, что читать еженедельник «Футбол» вы можете в App Store и Google Play

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Источник: Еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1