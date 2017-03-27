Ежегодное содержание стадиона «Фишт» обойдется в 450-500 миллионов рублей

Руководитель сочинского стадиона «Фишт» Олег Кравченко рассказал о готовности арены. Также Кравченко отметил сколько денег будет затрачиваться ежегодно на содержание стадиона.

«На Кубке конфедераций поле будет засеяно, скажем так, южными травами. Если мы посадим на «Фишт» траву субтропиков, то зимой она не выдержит.

На «Фиште» существует зона гостеприимства, вип-трибуна со скайбоксами по всем правилам, 360 мест для инвалидов и 400 рабочих мест для прессы. Всего на стадионе 2023 камеры.

Примерно 450-500 миллионов рублей в год требуется на поддержание стадиона. Единственный способ заработать – проводить летом концерты. Мы очень хотим это сделать.

Что касается качества газона, то на сегодняшний день оценка пять с плюсом. Тут две современные системы дренажа, стоят датчики по увлажнению. Если почва слишком увлажнена, включается система, которая отсасывает воду.

Завтра ожидается около 70 болельщиков сборной Бельгии, около 5000 машин. Парковочных мест у нас предостаточно. Есть проблема в узкости выездов – всего одна дорога на Сочи. Проще тем, кто пойдет пешком или на электричке.

Проблема зимы не стоит. Лучший стадион для зимы. Снег выпал один раз – это был нонсенс», – заявил Кравченко.

Первый матч на стадионе «Фишт» пройдет 28 марта. Сборная России примет в товарищеском матчей сборную Бельгии. Начало матча в 19:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com