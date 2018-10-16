Европейский клуб предложил Усэйну Болту контракт

Стало известно название европейского клуба, предложившего двухлетний контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону по лёгкой атлетике Усэйну Болту. В настоящий момент он играет в австралийской команде «Сентрал Кост Маринерс».

Видеть ямайского спортсмена в своих рядах хочет мальтийский клуб «Валетта», который поставил своей целью выход в Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет. В клубе рассчитывают заполучить Болта до матча за Суперкубок Мальты, который состоится 13 декабря.

«Мы всегда рады видеть у себя настоящего чемпиона, и все в «Валетте» верят, что нет ничего невозможного», — сказал директора клуба Гасстон Слимен

Напомним, Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение является бессрочным и не гарантирует ямайцу заключения впоследствии профессионального контракта.

Стоит отметить, что ямайский футболист в дебютной игре за австралийскую команду оформил дубль.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN US