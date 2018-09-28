Евро-2024 пройдет в Германии, видеоповторы введут в ЛЧ, «Барселона» изменит эмблему. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

 

Евро 2024

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 сентября.

1. Германия примет Евро-2024

Единственным соперником немцев была Турция.

2. Система VAR будет использоваться на матчах Лиги чемпионов со следующего сезона

Об этом официально заявили в УЕФА.

3. Хамес Родригес может быть выкуплен «Баварией» за 42 млн евро

Немецкий клуб согласовал с колумбийцем и его агентом Жорже Мендешем условия полноценного контракта.

4. «Барселона» планирует внести изменения в клубную эмблему

Решение будет принято на собрании членов клуба 20 октября.

5. «Локомотив» продал 18 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с «Шальке»

Вместимость «РЖД Арены» составляет 27 320 зрителей.

Фото: Global Look Press

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