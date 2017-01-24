Патрис Эвра близок к переходу в «Лион»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Эвра

Патрис Эвра вскоре может продолжить карьеру во Франции. В игроке заинтересован «Лион».

Со слов главного тренера клуба Бруно Женезио,Эвра прежде всего обладает колоссальным опытом, что принесет неоценимую пользу «Лиону».

Известно также, что на 35-летнего футболиста претендует «Марсель».

Помимо возвращения на родину, у Эвра есть варианты в Испании, Англии и Германии.

На днях информацию о скором уходе французского защитника подтвердил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Со слов главного тренера клуба Бруно Женезио,Эвра прежде всего обладает колоссальным опытом, что принесет неоценимую пользу «Лиону».

Известно также, что на 35-летнего футболиста претендует «Марсель».

Помимо возвращения на родину, у Эвра есть варианты в Испании, Англии и Германии.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Corrieredellosport

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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