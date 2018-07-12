Евгений Селезнев: «Зинченко круче Головина на данный момент»

Украинский нападающий турецкого «Акхисара» Евгений Селезнев поделился мнением об Александре Головине. Он считает, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на данный момент оценивается выше, чем хавбек ЦСКА и сборной России.

– Головин сопоставим с Зинченко, который сейчас в «Манчестер Сити»?

– Да они очень разные. Вообще разные.

– По стилю?

– Да по всему.

– И по классу?

– Ну не знаю, не видел Головина в тренировках, в играх. По телевизору это одно, в живую – совсем другое. Но Головина, на самом деле, пока равно сравнивать с Зинченко. Тот все-таки чемпион Англии. На данный момент украинец выше.

Ранее сообщалось о том, что Головин может перейти в «Челси», «Арсенал» или «Ювентус».

На чемпионате мира Головин провел 4 матча в составе сборной России, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс