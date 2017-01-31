Евгений Марков: «Я не вижу смысла в просмотрах»

Полузащитник «Тосно» рассказал, почему не поехал на просмотр в ЦСКА. Ранее генеральный директор клуба «Тосно» заявлял, что клуб не хочет отпускать футболиста.

«Наверное, это прозвучит громко, но я не вижу смысла в просмотрах. Российские топ-клубы могут взять игроков из первых лиг Италии или Германии и сразу заключить с ними контракт. И не возникает никаких вопросов. А тут… Хотите — берите, не хотите — не надо.

Есть видео, много матчей, где меня можно было посмотреть. И они это делали. Я знаю, что скауты ЦСКА приезжали, наблюдали за моей игрой. Если они что-то не увидели, посмотрите еще. У нас прекрасная атмосфера в команде, я чувствую себя здесь в своей тарелке.

Сейчас мы претендуем на выход в премьер-лигу. Где-то полгода назад я говорил, что мне очень хочется завершить дело в «Тосно» до конца. Сейчас уходить я не готов», — сказал Марков.

В текущем сезоне Марков забил 8 мячей в текущем сезоне ФНЛ. «Тосно» занимает вторую строчку с 49-ю очками.

Фото: официальный сайт «Тосно»

Источник: Sportsdaily