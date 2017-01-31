Полузащитник «Тосно» рассказал, почему не поехал на просмотр в ЦСКА. Ранее генеральный директор клуба «Тосно» заявлял, что клуб не хочет отпускать футболиста.
«Наверное, это прозвучит громко, но я не вижу смысла в просмотрах. Российские топ-клубы могут взять игроков из первых лиг Италии или Германии и сразу заключить с ними контракт. И не возникает никаких вопросов. А тут… Хотите — берите, не хотите — не надо.
Есть видео, много матчей, где меня можно было посмотреть. И они это делали. Я знаю, что скауты ЦСКА приезжали, наблюдали за моей игрой. Если они что-то не увидели, посмотрите еще. У нас прекрасная атмосфера в команде, я чувствую себя здесь в своей тарелке.
Сейчас мы претендуем на выход в премьер-лигу. Где-то полгода назад я говорил, что мне очень хочется завершить дело в «Тосно» до конца. Сейчас уходить я не готов», — сказал Марков.
В текущем сезоне Марков забил 8 мячей в текущем сезоне ФНЛ. «Тосно» занимает вторую строчку с 49-ю очками.
Фото: официальный сайт «Тосно»
Источник: Sportsdaily
One thought on “Евгений Марков: «Я не вижу смысла в просмотрах»”
Все правильно. Нормальные люди так и поступают,нужен игрок-берут. Все остальное, веришь-не веришь,любишь-не любишь — детский лепет. Парню играть надо, а не просиживать штаны даже в ЦСКА. Маркову-уважуха!