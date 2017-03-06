Евгений Ловчев станет послом Сочи на ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

евгений ловчев

9 марта в Сочи отметят 100 дней до Кубка конфедераций—2017. В этот день пройдут три основных мероприятия для жителей и гостей Сочи.

В Олимпийском парке объявят четвёртого посла Сочи как города—организатора чемпионата мира. Им станет прославленный советский футболист Евгений Ловчев.​ В парке также пройдёт футбольный матч ветеранов спорта.

В 67 школах города пройдут футбольные уроки, их участниками станут более 6 тыс. детей. В дельфинарии парка «Ривьера» состоится матч черноморских дельфинов против зрителей.
Кубок конфедераций пройдёт в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля этого года.

Фото: Global Look Press

Источник: welcome2018.com

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Владимир Шевелев

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