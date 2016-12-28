Евгений Ловчев: «Глушаков всем доказал, что все эти разговоры про то, что он неспартаковский игрок, не имеют никаких оснований»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги голосования на звание лучшего футболиста года и объяснил свой выбор тройки сильнейших. В топ-3 по версии Евгения Ловчева попали Денис Глушаков, Жулиано и Федор Смолов.

«Глушаков всем доказал, что все эти разговоры про то, что он неспартаковский игрок, не имеют никаких оснований. Он был настоящим лидером «Спартака», и в ключевых матчах его голы и передачи приносили результат. Что касается Жулиано, то сразу же видно, какого класса футболиста приобрел «Зенит». И если раньше команда все время атаковала через Халка, то теперь «Зенит» более разносторонен, и в этом заслуга Жулиано. Ну а Смолов провел заметный год и стал много забивать в «Краснодаре». Он очень вырос и поумнел. И в жизненном плане, и в футбольном», — сказал Ловчев.

Напомним, что лучшим игроком уходящего года был признан нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В голосовании приняли участие 308 журналистов, в общей сложности были названы фамилии 61 футболиста из 16 клубов.

Фото: Global Look Press