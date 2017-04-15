Евгений Ловчев: «ЦСКА не является конкурентом в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист «Спартака», а ныне эксперт и телеведущий Евгений Ловчев высказал мнение о матче между ЦСКА и «Ростовом». Также Ловчев поделился своим видением российского футбола.

«Скучновато. К сожалению, пока ЦСКА не может найти замену ушедшим нападающим – Думбия, Мусе.

Этот ЦСКА стали называть теневым фаворитом чемпионата. Мол, может, догнать. Но игра против «Ростова» убедила – ЦСКА не является конкурентом в борьбе за чемпионство. Слишком большие проблемы с атакой.

Видимо, в нашей стране пришла эпоха защитного футбола. Давно понял для себя, что футбол развивается по спирали. Когда в мире начинают доминировать команды, играющие в атаку, например, «Реал», «Барселона», то это активизирует защитные команды – вроде «Ювентуса», «Атлетико». Для России яркий пример — «Ростов».

Эти команды находят пути, как с меньшими ресурсами, побеждать фаворитов. Это в свою очередь вновь мобилизует атакующие команды. Так с переменным успехом и идет борьба двух философий», — заявил Ловчев.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт