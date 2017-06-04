Евгений Коноплянка: «Главный тренер «Шальке» — трус»

Украинский футболист немецкого «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал о главном тренере команды Маркусе Вайнцирле. Хавбек назвал специалиста трусом.

«Я так понимаю, что тренер остается в клубе. Он меня вызывал на разговор, общался с улыбкой: «Я вижу, что ты хочешь играть». Я и ответил: «Серьезно, ты только сейчас это понял?» Мы общались через переводчика, я не мог задать ему много вопросов.

Он посоветовал мне найти другой клуб, а я задал такой вопрос: «Ты думаешь, что останешься здесь дольше меня?» При расставании с футболистом нужно больше объяснений. А он меня зовет поговорить на минуту, когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить? Он трус, я не буду это скрывать. И я желаю ненадолго задержаться Вайцирлю в этой команде. С этим тренером «Шальке» опустится во вторую лигу», — подытожил Коноплянка.

Напомним, в клубе из Гильзенкирхена 27-летний полузащитник выступает на правах аренды. За «горняков» украинец сыграл в 17 матчах и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: FootballHub