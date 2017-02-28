Евгений Гинер: «Надеемся, что дисквалификацию Еременко сократят»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиям от предстоящей апелляции в УЕФА по делу полузащитника красно-синих Романа Еременко. В его допинг-пробе был обнаружен кокаин.

«Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода», — сказал Гинер.

В ноябре 2016 года УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года за проваленный допинг-тест. Позднее Еременко подал апелляцию, которая будет рассмотрена 2 марта.

В текущем сезоне Роман Еременко успел сыграть 6 игр, в которых забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт