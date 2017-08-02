Евгений Гинер: «На поле выходят не деньги, а люди»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о трансферной политике клуба. Владелец красно-синих собирается делать ставку на молодых игроков.

«Как конкурировать с «Зенитом», если не можешь позволить и половину таких трат (за это лето петербуржцы потратили 44 миллиона евро)? Воспитывать своих. Даже очень хорошая академия не гарантирует постоянного притока футболистов. Но конкурировать возможно только так. Или наладить хорошую работу селекционного отдела.

Чтобы купить Косту, Месси или Рамоса, селекционеры не нужны. Поэтому я предпочитаю искать молодых и неизвестных: на игроков такого же уровня можно потратить около 4, а не 44 миллионов евро. В любом случае, на поле выходят не деньги, а люди», — подытожил Гинер.

После трех туров «армейцы» набрали 6 очков. Единственное поражение команде Гончаренко нанесли футболисты «Локомотива» — 1:3.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»