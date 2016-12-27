Евгений Гинер: «Мы не бросим Еременко в трудной ситуации»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Роман Еременко

Президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что московский клуб поможет Роману Еременко выбраться из трудной ситуации. Напомним, финский полузащитник был дисквалифицирован ФИФА на два года за употребление кокаина.

«Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус.

Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — сказал Гинер.

ЦСКА после 17 туров занимает 3-ю строчку с 32 очками. Роман Еременко до дисквалификации сыграл 9 матчей за «армейцев» в текущем сезоне. Забил 3 гола и отдал две голевые передачи.

Фото: Eurosport
Источник: Bombardir

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Никита Пронин

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