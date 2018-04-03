Евгений Гинер: «Кто вообще придумал лимит? Если игроки качественные, они играют»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о лимите на легионеров в РФПЛ. И сказал о том, как правильно нужно развивать молодежные клубы.

«Любые ограничения – плохо. Мы все время считаем лимит, но думаю, что большинство людей даже не знает, откуда взялся этот лимит.

Кто вообще придумал этот закон, почему этот вопрос решает министерство спорта?

У меня шесть молодых [футболистов] играют – и что? Если они качественные – они играют. Надо сделать молодежи свой чемпионат, а не лимит.

Вот смотрите, какая цель у них? Например, вылетел ЦСКА из РФПЛ и за ним молодежная команда автоматически. В чем тогда смысл?» – сказал Гинер.

Источник: «Р-Спорт»

Фото: Global Look Press