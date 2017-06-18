Евгений Гинер: «Интерес топ-клубов Европы к Головину бессмысленно обсуждать»

Автор: Дмитрий Темников 0

Александр Головин

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о возможном переходе полузащитника команды Александра Головина. Футболист может переехать в один иза европейских топ-чемпионатов.

«Ни один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность. Что касается средних иностранных клубов: а зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Саша должен будет больше показывать себя с хорошей стороны. Тогда он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», — заявил Евгений Леннорович.

Напомним, по итогам прошедшего сезона РФПЛ 21-летний хавбек провел 30 матчей. В этих встречах футболист забил три гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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