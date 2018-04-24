Евгений Гинер: «Думаю, Игнашевич проводит последний сезон»

Автор: Евгений Морозов 0

Сергей Игнашевич

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о будущем защитников Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича. Возможно, для кого-то из них этот сезон окажется последним.

«Вчера общались с братьями. Вася и Леша считают, что пора заканчивать, все-таки уже много времени провели в команде. Надеюсь, что братья останутся в команде еще на один год.

Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик. Что касается Сережи Игнашевича, то ему уже тяжеловато. Думаю, это последний сезон», – сказал Гинер.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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