Евгений Гинер: «Будогосский должен уйти»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 8-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:1) высказался о работе судей. Босс армейцев считает, что в судейском корпусе назрели перемены.

«Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, – настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом.

Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Эти постоянные извинения, мол, вот этот не заметил или тот, выглядят, по меньшей мере, странно. На матче работает бригада, а не главный судья и боковые по отдельности. Раньше судейский комитет отчитывался перед премьер-лигой, как арбитры прошли подготовку, чем занимались. Не говорю о том, что лига также должна получать отчеты, чем завершилось рассмотрение дела того или иного арбитра. Не стоит забывать, что РФПЛ ежегодно платит за это деньги, и они направляются в РФС, который, в свою очередь, оплачивает работу судей.

Зарплаты у арбитров, кстати, немаленькие. Думаю, мало кто зарабатывает такие суммы. Уже не удивляет, что возмущенные депутаты начинают задавать вопросы: а не проверить ли нам, что есть у каждого арбитра и членов его семей, каким образом это заработано? Неоднократно говорил: судейство нужно сделать профессиональным, чтобы было юридическое право спрашивать с арбитров. А так, получается, они работают, скажем, геологами или строителями, хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что хотя бы кто-то один из них трудится где-то еще. Это попросту невозможно. Настоящие судьи внимательно рассматривают дела, понимая ответственность, чтобы не посадить человека ни за что. А кто давал право футбольным арбитрам ломать игры и человеческие судьбы?

Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться. Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне не понятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит», – заявил Гинер.

Фото: Global Look Press

Источник: Bobsoccer

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»