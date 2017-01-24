Евгений Бушманов — новый главный тренер молодежной сборной России

Сегодня был представлен новый главный тренер российской молодежной сборной. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Возглавлять «молодежку» будет 45-летний специалист Евгений Бушманов. Контракт с тренером подписан на 2,5 года. О сумме зарплаты Бушманова в сборной не сообщается. Ранее Евгений Александрович руководил «Спартаком-2».

До Бушманова аналогичную должность занимал Николай Писарев. Он покинул свой пост в конце прошлого года в связи с неудачными результатами сборной в отборочном цикле Euro-2017.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС