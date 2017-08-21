Евгений Бушманов назвал состав молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2019 U21. Россияне встретятся c Арменией и Гибралтаром.

«Молодежка» стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Свой второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдёт 5 сентября на центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Время начала обеих встреч – в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба РФС, в итоговый список вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Александр Довбня («Этникос»), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2»), Томас Рукас («Зенит-2»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2» Москва), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Иван Обляков («Уфа»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно»), Федор Чалов (ЦСКА).

Российская команда соберётся вместе 28 августа в отеле «Холидей Инн Сокольники», где начнет подготовку к отборочной кампании. В преддверии игры с Арменией тренироваться сборная будет на стадионе «РЖД Арена».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»