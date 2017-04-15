«Эвертон» закрыл доступ таблоиду The Sun

«Эвертон» закрыл таблоиду The Sun доступ на свои матчи и тренировки. Причиной послужила скандальная публикация про Росса Баркли и город Ливерпуль.

В газете недавно была опубликована статья Келвина Маккензи о полузащитнике Россе Баркли. Журналист сравнил футболиста, дед которого родился в Нигерии, с гориллой. Автор написал, что жители Ливерпуля, получающие такие же доходы, как Баркли, работают наркодилерами. Таблоид впоследствии принес извинения. Газета заявила, что ее сотрудники не знали о происхождении Баркли.

«Вчера «Эвертон» уведомил The Sun, что газете закрыт доступ на «Гудисон Парк», тренировочную базу и все объекты, находящиеся в управлении клуба. Мы не будем давать оценок какому-либо журналисту в ответ на ужасные и неоправданные обвинения, но газете следует знать, что любое нападение на наш Город, на уважаемое сообщество или личность, неприемлемо», – сказано в заявлении.

Ранее «Ливерпуль» принял аналогичные меры в отношении скандального издания.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Эвертона»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»