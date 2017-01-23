«Эвертон» собирается приобрести Бранислава Ивановича

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Иванович

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в «Эвертоне». Руководство «синих» не будет препятствовать уходу футболиста.

Сербский футболист может заменить капитана «ирисок» Фила Джагелку, который после 10 лет выступления за «Эвертон» находится в шаге от перехода в «Сандерленд».

В текущем сезоне АПЛ Иванович принял участие в 13 матчах, но лишь шесть раз выходил на поле в стартовом составе.

Контракт сербского защитника истекает летом 2017 года. Оценивается Иванович в 8,5 млн фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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