«Эвертон» сделает предложение ЦСКА по Алану Дзагоеву

Алан Дзагоев может перебраться в Англию. Зимой ЦСКА получит предложение по трансферу Джагоева в «Эвертон».

Спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш специально ездил просматривать Алана Дзагоева на матч ЦСКА против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.

Replacement or competition for Ross Barkley? Everton planning move for CSKA Moscow midfielder Alan Dzagoev https://t.co/VWjfZhj9jU pic.twitter.com/ROVgCFmG2G

— MailOnline Sport (@MailSport) December 11, 2016