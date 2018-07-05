«Эвертон» предложил 24 млн евро за защитника «Барселоны» Йерри Мину

«Эвертон» заинтересован в трансфере защитника «Барселоны» Йерри Мины. Английский клуб предложил за 23-летнего колумбийца 24 миллиона евро.

Успешная игра защитника на ЧМ-2018 убедила главного тренера «Эвертона» Марку Силву в необходимости данного трансфера.

Ранее была информация, что «Барселона» готова продать Мину.

Напомним, Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» зимой 2018 года и сыграл всего 7 матчей.

На ЧМ-2018 защитник сыграл 3 матча за сборную Колумбии и забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: www.goal.com