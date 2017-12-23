«Эвертон» объявил о рекордном доходе по итогам сезона-2016/17

«Эвертон» официально объявил о финансовых показателях по итогам сезона-2016/17. Мерсисайдцы заработали 171,3 миллиона фунтов, что на 50 млн фунтов больше, чем прошлый рекорд команды, зафиксированный по итогам сезона-2014/15.

Прибыль клуба после уплаты налогов составила 30 миллионов фунтов, хотя прошлый финансовый год «ириски» завершили с убытком в 24,3 млн фунтов.

Отметим, что зарплатная ведомость клуба увеличилась на 25% до 104,7 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эвертона»