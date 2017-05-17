«Эвертон» не продаст Росса Баркли дешевле 50 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 0

Баркли

«Эвертон» готов продать полузащитника Росса Баркли  не менее чем за 50 миллионов фунтов. Если англичанин не продлит контракт в ближайшее время, то трансфер состоится.

Сообщается, что на 23-летнего игрока сборной Англии, который через год может стать свободным агентом, претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Ранее стало известно, что в случае ухода Баркли «Эвертон» попытается приобрести Гюльфи Сигурдссона («Суонси») или Дэви Классена («Аякс»).

В 35 матчах текущего чемпионата Англии Баркли забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«День святого Тоттерингема» отменяется, «Сандерленд» вылетел, а «Кристал Пэлас» забуксовал. Обзор 35-го тура АПЛ

Венгер

Арсен Венгер: «Это тот редкий случай, когда «Тоттенхэм» — фаворит в дерби с «Арсеналом»

Рияд Марез

Рияд Марез летом хочет покинуть «Лестер»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 