«Эвертон» не продаст Росса Баркли дешевле 50 млн фунтов

«Эвертон» готов продать полузащитника Росса Баркли не менее чем за 50 миллионов фунтов. Если англичанин не продлит контракт в ближайшее время, то трансфер состоится.

Сообщается, что на 23-летнего игрока сборной Англии, который через год может стать свободным агентом, претендуют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Ранее стало известно, что в случае ухода Баркли «Эвертон» попытается приобрести Гюльфи Сигурдссона («Суонси») или Дэви Классена («Аякс»).

В 35 матчах текущего чемпионата Англии Баркли забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail