«Эвертон» намерен приобрести Федора Смолова

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Федор Смолов

Федор Смолов может перейти в «Эвертон». Клуб из Ливерпуля желает заменить россиянином желающего уйти Ромелу Лукаку.

«Эвертон» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Сообщается, что российский форвард является главным кандидатом на замену для Ромелу Лукаку. На бельгийского футболиста претендует лондонский «Челси».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».

В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах, забив 13 голов и сделав одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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