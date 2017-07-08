«Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни, Лионель Месси избежит тюрьмы за неуплату налогов. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0

 

Уэйн Руни

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 июля.

1. «Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни

2. «Зенит» отдал Роберта Мака в аренду

3. Лионель Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы

4. Голкипер «Ювентуса» переходит в «Валенсию»

5. «Милан» подписал защитника «Аталанты»

6. Игрок «Барселоны» пополнил «Спортинг»

7. Килиан Мбаппе и «Реал» обсудили условия личного контракта

8. Планы на следующее лето. Валерий Непомнящий – об итогах Кубка конфедераций

9. Каким мы запомним Кубок конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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