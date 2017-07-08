«Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни, Лионель Месси избежит тюрьмы за неуплату налогов. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 июля.
1. «Эвертон» может бесплатно получить Уэйна Руни
2. «Зенит» отдал Роберта Мака в аренду
3. Лионель Месси заплатит 252 тысячи штрафа и избежит тюрьмы
4. Голкипер «Ювентуса» переходит в «Валенсию»
5. «Милан» подписал защитника «Аталанты»
6. Игрок «Барселоны» пополнил «Спортинг»
7. Килиан Мбаппе и «Реал» обсудили условия личного контракта
8. Планы на следующее лето. Валерий Непомнящий – об итогах Кубка конфедераций
9. Каким мы запомним Кубок конфедераций. Фоторепортаж Сергея Дроняева
Фото: Global Look Press