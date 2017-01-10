«Эспаньол» объявил о расторжении контракта с Мартином Демичелисом

«Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Мартином Демичелисом. Соглашение с аргентинским футболистом заканчивалось летом этого года.

Демикелис был недоволен количеством игрового времени, которое он получил в Испании. 36-летний игрок перешел в «Эспаньол» летом 2016 года после ухода из «Манчестер Сити» и принял участие лишь в двух матчах Примеры.

По данным различных испанских СМИ, Демичелис не намерен заканчивать карьеру и будет искать новый клуб.

Фото: Официальный сайт «Эспаньола»

Источник: Официальный сайт «Эспаньола»