«Эспаньол» объявил о расторжении контракта с Мартином Демичелисом

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Демикелис

«Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Мартином Демичелисом. Соглашение с аргентинским футболистом заканчивалось летом этого года.

Демикелис был недоволен количеством игрового времени, которое он получил в Испании. 36-летний игрок перешел в «Эспаньол» летом 2016 года после ухода из «Манчестер Сити» и принял участие лишь в двух матчах Примеры.

По данным различных испанских СМИ, Демичелис не намерен заканчивать карьеру и будет искать новый клуб.

Фото: Официальный сайт «Эспаньола»

ИсточникОфициальный сайт «Эспаньола»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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