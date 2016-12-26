Если трансфер в «Малагу» сорвется, Траоре вернется в ЦСКА

В случае срыва сделки о переходе Ласина Траоре в «Малагу» высока вероятность, что ивуарийский нападающий проведет вторую часть сезона в ЦСКА. Ранее сообщалось, что смена тренера в «Малаге» может привести к срыву сделки о переходе Траоре из ЦСКА.

«Если трансфер в «Малагу» не состоится, Траоре вернется в ЦСКА согласно контракту, подписанному между московским клубом и «Монако» полгода назад и рассчитанному на год. В таком случае высока вероятность, что вторую часть сезона футболист проведет в ЦСКА. Чтобы разорвать контракт, московский клуб должен выплатить неустойку», — сказал источник.

Две недели назад генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб рассматривает вариант с досрочным прекращением аренды. При этом вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что возвращение Траоре в «Монако» сейчас невозможно.

В 14 матчах текущего чемпионата России Траоре забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат