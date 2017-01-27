Если наставником «Реала» останется Зинедин Зидан — Альваро Мората покинет клуб

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората очень недоволен своим положением в команде.

Футболист сборной Испании попадает в стартовый состав далеко не всегда, что его совсем не устраивает. Согласно имеющейся информации, Мората намерен в летнее трансферное окно сменить клубную прописку, если главным тренером «сливочных» останется Зинедин Зидан.

Мората уже попросил своего агента рассматривать предложения, которые будут делать ему другие клубы. В данный момент к игроку, в частности, проявляют интерес туринский «Ювентус» и лондонские «Челси» с «Арсеналом».

По итогам 19 туров Примеры Мората сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе в 6 из них. Стал автором 5 голов и 2 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena Ser