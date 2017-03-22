Эшли Коул: «Я смеюсь над «Арсеналом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эшли Коул поговорил о бывшей команде. Футболист не жалеет об уходе из клуба.

«Я никогда не жалел об уходе из «Арсенала». Несомненно, я скучаю по некоторым игрокам лондонцев, но я пошел дальше и выиграл каждый трофей, который мог.

Я до сих пор вспоминаю свой уход, поэтому и смеюсь над «Арсеналом». Да, я покинул клуб проблемно. Но и руководство «канониров» не проявило ко мне уважения. Поэтому в трансфере нужно обвинять не только меня», — заявил 36-летний защитник.

Напомним, в 206 году Коул перешел в стан принципиальных соперников «канониров» — лондонский «Челси». Сейчас Эшли выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фото: Global Look Press
Источник: ITV

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