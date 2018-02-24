Еще один россиянин был задержан по подозрению в избиении англичанина на Евро-2016

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Болельщики

Второй россиянин, принимавший участие в беспорядках во время Евро-2016 в Марселе, арестован в Мюнхене. Мужчина, чье имя не сообщается, был задержан полицией в аэропорту во время пересадки на самолет, он летел в Бильбао на матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик – «Спартак» (1:2).

Фаната подозревают в избиении 51-летнего английского болельщика. Инцидент произошел в Марселе летом 2016 года.

В результате драки англичанин получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому.

Теперь российскому болельщику грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что два фаната «Спартака» были сняты с рейса в Бильбао и задержаны полицией в Мюнхене.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

 

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