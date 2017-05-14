Эсекиэля Лавесси обвинят в расизме к китайцам

Эсекиэль Лавесси принял участие в клубной фотосессии. Из-за одной фотографии аргентинского форварда обвинили в расизме.

Нападающий китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси во время официальной фотосессии для клубной пресс-службы изобразил азиата, сузив глаза. Фотография вызвала большое недовольство у местных болельщиков, обвинивших аргентинца в расизме. В ближайшее время форвард должен предоставить свои объяснения произошедшему.

This promotional image of Ezequiel Lavezzi 🤔 pic.twitter.com/a6UAyM9OmN — Sean Fay (@Sean_Fay) May 12, 2017

В Китае Лавесси проводит второй сезон. В семи встречах текущего сезона футболист набрал 3+6 по системе гол+пас. «Хэбэй» занимает пятую строчку после девяти туров, отставая от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс