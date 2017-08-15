Эсекиэль Гарай не перейдет в «Спартак», красно-белые вышли из переговоров с «Валенсией»

Автор: Евгений Морозов 0

«Спартак» не смог осуществить трансфер защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая. Руководство красно-белых не стало доплачивать 2 миллиона евро и вышло из переговоров с испанским клубом.

«Валенсия» просила выплатить 20 млн евро за переход игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов выплатить только 18 млн.

После переговоров на прошлой неделе в Валенсии председатель совета директоров московского клуба Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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