Эсекиэль Гарай не перейдет в «Спартак», красно-белые вышли из переговоров с «Валенсией»

«Спартак» не смог осуществить трансфер защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая. Руководство красно-белых не стало доплачивать 2 миллиона евро и вышло из переговоров с испанским клубом.

«Валенсия» просила выплатить 20 млн евро за переход игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов выплатить только 18 млн.

После переговоров на прошлой неделе в Валенсии председатель совета директоров московского клуба Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»