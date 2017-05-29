Эрнесто Вальверде — новый главный тренер «Барселоны»

Автор: Дмитрий Темников 0

Эрнесто Вальверде

Испанская «Барселона» определилась с кандидатурой главного тренера. Им стал Эрнесто Вальверде.

До конца прошедшего сезона специалист тренировал «Атлетик» из Бильбао. По некоторым данным, контракт будет подписан на два года. Презентация Вальверде в качестве главного тренера состоится 1 июня.

В завершившемся чемпионате Ла Лиги каталонцы заняли второе место, а также выиграли Кубок короля.  «Атлетик» же завершил чемпионат на 7-й строчке.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер ФК «Барселона»

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