Эрнесто Вальверде может стать новым главным тренером «Барселоны»

Руководство испанской «Барселоны» нашло потенциальную замену нынешнему главному тренеру команды Луису Энрике. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде готов возглавить каталонский клуб в случае ухода Энрике. Соглашение 46-летнего специалиста и «Барселоны» рассчитан до конца нынешнего сезона.

После 16 туров Ли Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и идут на втором месте. Отставание от лидирующего в турнирной таблице «Реала» — 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca