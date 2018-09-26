Эрнесто Вальверде: «Из-за обилия наград и церемоний футбол становится похож на шоу-бизнес»

Испанец осудил большое количество церемоний. Он считает, что это лишь отвлекает всех от футбола.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался касательно большого количества наград и торжественных церемоний в современном футболе.

«Раньше было не так много наград, а к тем, что были, не было приковано такое внимание. Сейчас все поменялось, и в футболе слишком много различных призов, ради вручения которых организовываются масштабные мероприятия, которые тщательно освещаются. Мне кажется, что они нужны для рекламы организаций, они лишь отрывают всех от футбола и добавляют больше споров. Футбол – это спорт, но такие вещи делают его более похожим на шоу-бизнес.

Кто заслужил победы? У каждого свое мнение на этот счет, и мы считаем лучшим игроком Месси, хотя Модрич тоже провел выдающийся год. Не люблю сравнивать футболистов», — цитирует Вальверде.

Напомним, на ежегодной церемонии ФИФА в Лондоне полузащитник «Реала» Лука Модрич получил приз лучшему футболисту года. Вальверде, в свою очередь, занял восьмое место в голосовании за звание лучшего тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana