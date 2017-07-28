Эрнани хочет покинуть «Зенит»

Автор: Владимир Шевелев 0

Эрнани

Лука Витторини, агент полузащитника «Зенита» Эрнани, прокомментировал дальнейшее будущее своего подопечного. Он заявил, что бразилец ведет переговоры с клубами из Турции.

«Эрнани не видит себя в «Зените». К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне. Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер», — сказал Витторини.

В стартовавшем сезоне РФПЛ Эрнани провел за «Зенит» лишь одну минуту.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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