Эрнани хочет покинуть «Зенит»

Лука Витторини, агент полузащитника «Зенита» Эрнани, прокомментировал дальнейшее будущее своего подопечного. Он заявил, что бразилец ведет переговоры с клубами из Турции.

«Эрнани не видит себя в «Зените». К игроку проявляют активный интерес несколько клубов чемпионата Турции. Назвать, какие именно, я не могу, потому что трансферы любят тишину. Могу лишь сказать, что клубы будут выступать в еврокубках в следующем сезоне. Мы не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер», — сказал Витторини.

В стартовавшем сезоне РФПЛ Эрнани провел за «Зенит» лишь одну минуту.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»